Песков: В России с вниманием относятся к мирному плану Китая по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к предложенному Китаем плану по урегулированию ситуации на Украине.

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», - сказал Песков журналистам.

Байден: Мирный план Китая по Украине выгоден только России

По его словам, детали этого плана должны быть тщательно проанализированы. Песков добавил, что «это очень длительный и напряженный процесс».

МИД Китая ранее обнародовал план политического урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В их числе, в частности, недопущение дальнейшей эскалации и уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.

По мнению президента США Джо Байдена, предложенные Китаем принципы мирного урегулирования конфликта на Украине выгодны только России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаКитайДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры