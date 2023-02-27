Песков: В России с вниманием относятся к мирному плану Китая по Украине

По его словам, детали этого плана должны быть тщательно проанализированы. Песков добавил, что «это очень длительный и напряженный процесс».

МИД Китая ранее обнародовал план политического урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В их числе, в частности, недопущение дальнейшей эскалации и уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.

По мнению президента США Джо Байдена, предложенные Китаем принципы мирного урегулирования конфликта на Украине выгодны только России.

