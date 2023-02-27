В Киеве пригрозили Китаю агрессией

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивными мерами в случае поставок оружия России. Об этом он заявил в интервью местным СМИ.

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Подоляк отметил необходимость агрессивно реагировать в случае, если «какая-то страна» начинает передавать России военную технику.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю «реальными последствиями» в случае военной помощи России. Пекин ждет, в том числе, «реальная проблема в отношениях со многими другими странами. При этом госсекретарь отказался комментировать, какие именно последствия могут повлечь поставки оружия.

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ФОТО: РИА Новости
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