Ажиотаж связан с опасением массированного удара по украинской столице, объяснили журналисты.

В комментариях местным изданиям работники салонов красоты отмечают, что киевлянки стремятся записаться на услуги до 24 февраля. На день годовщины спецоперации желающих крайне мало.

При этом на 25 февраля свободных мест уже нет, заявила украинским СМИ мастер маникюра Ирина.

Россия может начать решающее наступление на Украине 21-24 февраля, заявил военный корреспондент Владимир Романов. Планируется атаковать с трех направлений, уточнил он.

Дата и место наступления армии России - военная тайна, сказал в беседе с НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

