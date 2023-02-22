В Киеве перед 24 февраля возник ажиотажный спрос на услуги салонов красоты

Жительницы Киева спешат в салоны красоты перед годовщиной начала российской спецоперации на Украине, сообщают местные СМИ.

«Схватка и объявление войны»: Двадцатые числа февраля станут решающими для СВО

Ажиотаж связан с опасением массированного удара по украинской столице, объяснили журналисты.

В комментариях местным изданиям работники салонов красоты отмечают, что киевлянки стремятся записаться на услуги до 24 февраля. На день годовщины спецоперации желающих крайне мало.

При этом на 25 февраля свободных мест уже нет, заявила украинским СМИ мастер маникюра Ирина.

Россия может начать решающее наступление на Украине 21-24 февраля, заявил военный корреспондент Владимир Романов. Планируется атаковать с трех направлений, уточнил он.

Дата и место наступления армии России - военная тайна, сказал в беседе с НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКиев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры