Подготовка к главному удару? Генерал Соболев о масштабном наступлении России
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что российская армия готовится к наступлению, детали которого по-прежнему не раскрыты.
Российская армия готовится к наступлению в рамках СВО, постепенно перехватывая инициативу в свои руки, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН. По его словам, сначала необходимо нанести «главный удар», а затем планировать атаки по нескольким направлениям.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные начали масштабное наступление с нескольких направлений. Он не уточнил, о каких именно направлениях речь, однако накануне говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара. Соболев подтвердил, что инициатива на поле боя переходит на сторону российских сил.
«Постепенно инициатива переходит на нашу сторону, хотелось бы, конечно, быстрее и более уверенно. Зеленский прав, но у него цель выпросить оружие, новые поставки. Российская армия готовится к наступлению, но где и когда – это военная тайна. Любая операция планируется, определяются необходимые силы и средства, сколько нужно боеприпасов, топлива, все это нужно обеспечить», - отметил он.
По его словам, у России еще много нерешенных задач в рамках спецоперации, но успешно атаковать по нескольким направлениям сразу не получится, необходимо нанести «главный удар». Зачастую такой удар скрывается, чтобы застать противника врасплох.
«Мы везде недовыполнили свои ближайшие задачи: в Херсонской области, в Запорожской, не говоря уже о Харьковской. Одновременно, конечно, это все решать нельзя, надо где-то сосредоточиться, нанести главный удар, а потом уже планировать, что дальше делать. Нужно четко разобраться в противнике, соотношении сил, сосредоточить силы так, чтобы можно было вести наступление, а не медленное выдавливание противника», - рассказал собеседник НСН.
Ранее военный корреспондент Владимир Романов заявил, что решающее наступление российской армии в зоне СВО придется на 21-24 февраля. По его словам, наступление будет идти по трем направлениям, помимо ЛНР и ДНР.
До этого секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия может начать полномасштабное наступление в годовщину начала СВО — 24 февраля 2023 года. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН эту информацию не подтвердил, но отметил, что «подобные вещи держатся в секрете».
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