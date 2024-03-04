В Киеве отказались вести переговоры с Россией о продлении транзита газа

Киев не планирует вести с Россией переговоры касательно продления действия договора о транзите газа в Европу. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, сообщило агентство РИА Новости.

Между тем переговоры Киева с лидерами европейских стран по транзиту российского газа продолжаются. Шмыгаль подчеркнул, что Украина даст добро на транзит, если европейские страны «выступят транзитерами своего газа», иначе Киев использует газотранспортную систему в личных целях.