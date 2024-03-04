В Киеве отказались вести переговоры с Россией о продлении транзита газа
Киев не планирует вести с Россией переговоры касательно продления действия договора о транзите газа в Европу. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, сообщило агентство РИА Новости.
Между тем переговоры Киева с лидерами европейских стран по транзиту российского газа продолжаются. Шмыгаль подчеркнул, что Украина даст добро на транзит, если европейские страны «выступят транзитерами своего газа», иначе Киев использует газотранспортную систему в личных целях.
Напомним, существующий договор о транзите действует до конца 2024 года.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что рекордные суточные поставки газа через территорию Украины объясняются относительно холодной зимой, ростом спроса на российский газ, снижением цен на голубое топливо и нежеланием продавать газ из подземных европейских хранилищ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru