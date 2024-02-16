«Заменить некем!»: Россия сократила поставки газа в Европу в пять раз

«Это те объемы, которые не попадают под санкции. Во-первых, не запрещено покупать российский газ по трубопроводам и виде СПГ. Европа стала крупнейшим покупателем российского СПГ. Трубопроводные поставки – это примерно 27 миллиардов кубов в 2023 году, примерно 14,5 миллиардов кубов проходят через Украину транзитом, а оставшийся газ идет по Турецкому потоку», - отметил он.

При этом поставки российской нефти официально запрещены морским путем, активнее сегодня используются нефтепроводы.

«В части нефти запрещены поставки танкерами по морю, исключение было у Болгарии, которая в 2023 году продолжала покупать российскую нефть морским транспортом. У нее официальное исключение. Можно покупать российскую нефть по нефтепроводам, в 2023 году работала полностью южная ветка нефтепровода «Дружба» для снабжения Чехии, Словакии и Венгрии. А транзитом через Венгрию нефть проходит еще в Сербию», - рассказал он.

Юшков подчеркнул, что с газом ситуация обстоит все-таки сложнее, так как перенаправить потоки из Европы технически нельзя. Новых покупателей Россия пока не нашла, за исключением Узбекистана.

«Раньше, конечно, мы больше гораздо получали от поставок в Европу, потому что одного газа мы в 2021 году поставили 160 миллиардов кубов, а в 2023 году суммарно вышло около 27 миллиардов кубов, только по газу в пять раз минимум снижение. Мы переключились на другие рынки, но в Европу продолжаем поставлять то, что они сами себе не запретили. По газу сложнее развернуться, потому что в танкерах его просто так не перевезешь. По газу все, что мы не поставили в Европу, мы просто сократили в добыче. Сейчас начали поставлять в Узбекистан, например, в 2024 году, скорее всего, подпишем контракт с Казахстаном», - заключил собеседник НСН.

Ранее в Австрии анонсировали отказ от поставок российского газа. По словам министра энергетики страны Леоноре Гевесслера, в 2022 году компания «Газпром» сократила объем поставок в одностороннем порядке, передает «Радиоточка НСН».

