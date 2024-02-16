«Заменить некем!»: Россия сократила поставки газа в Европу в пять раз
Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что санкции на поставки газа не распространяются, но Европа сама от него отказывается.
Санкции на поставки российского газа не распространяются, но Европа сама от него отказывается, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН. Так, в 2023 году Москва поставила европейским странам всего 27 миллиардов кубов газа, а раньше поставки измерялись сотнями миллиардов.
В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat. Юшков рассказал, какие ресурсы от России Европа может получать сегодня официально.
«Это те объемы, которые не попадают под санкции. Во-первых, не запрещено покупать российский газ по трубопроводам и виде СПГ. Европа стала крупнейшим покупателем российского СПГ. Трубопроводные поставки – это примерно 27 миллиардов кубов в 2023 году, примерно 14,5 миллиардов кубов проходят через Украину транзитом, а оставшийся газ идет по Турецкому потоку», - отметил он.
При этом поставки российской нефти официально запрещены морским путем, активнее сегодня используются нефтепроводы.
«В части нефти запрещены поставки танкерами по морю, исключение было у Болгарии, которая в 2023 году продолжала покупать российскую нефть морским транспортом. У нее официальное исключение. Можно покупать российскую нефть по нефтепроводам, в 2023 году работала полностью южная ветка нефтепровода «Дружба» для снабжения Чехии, Словакии и Венгрии. А транзитом через Венгрию нефть проходит еще в Сербию», - рассказал он.
Юшков подчеркнул, что с газом ситуация обстоит все-таки сложнее, так как перенаправить потоки из Европы технически нельзя. Новых покупателей Россия пока не нашла, за исключением Узбекистана.
«Раньше, конечно, мы больше гораздо получали от поставок в Европу, потому что одного газа мы в 2021 году поставили 160 миллиардов кубов, а в 2023 году суммарно вышло около 27 миллиардов кубов, только по газу в пять раз минимум снижение. Мы переключились на другие рынки, но в Европу продолжаем поставлять то, что они сами себе не запретили. По газу сложнее развернуться, потому что в танкерах его просто так не перевезешь. По газу все, что мы не поставили в Европу, мы просто сократили в добыче. Сейчас начали поставлять в Узбекистан, например, в 2024 году, скорее всего, подпишем контракт с Казахстаном», - заключил собеседник НСН.
Ранее в Австрии анонсировали отказ от поставок российского газа. По словам министра энергетики страны Леоноре Гевесслера, в 2022 году компания «Газпром» сократила объем поставок в одностороннем порядке, передает «Радиоточка НСН».
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