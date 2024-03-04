«Всего $270»: Рекордные поставки газа через Украину объяснили низкими ценами

«Когда Украина перекрыла южный маршрут через Сохрановку и предлагала перекинуть все объемы, которые шли по южному маршруту, на северный маршрут через газоизмерительную станцию “Суджа”, “Газпром” сразу заявил, что у него на границе есть техническая возможность подавать те самые 42,2-42,4 млн кубометров в сутки. Поэтому февральский показатель — это и есть максимум, больше мы качать не можем. По данным “Газпрома”, он в свое время оптимизировал мощность газотранспортной системы на подходе к границе Украины. Мы фактически вышли на максимум», - заявил он.

Аналитик энергорынка также объяснил, с чем это связано.

«Связано это, во-первых, с более холодной зимой, чем в 2023 году (хотя она все равно теплая, если сравнивать со средними температурами за последние 5-10 лет). Во-вторых, увеличился спрос на российский трубопроводный газ. За сжиженный природный газ (СПГ) стала конкурировать Азия, часть ушла на азиатские рынки. В-третьих, на это влияет снижение цен. В феврале цена за тысячу кубометров газа составляла примерно $270. Низкие цены как раз могут позволить европейцам отталкиваться от минимума потребления и наращивать его. Им нужен и российский газ, и СПГ. В-четвертых, газ в подземные хранилища был закачен по более высоким ценам. Покупался он за $350-400 долларов за тысячу кубометров, а сейчас цены $250-270 долларов за тысячу кубометров. Зачастую компаниям проще купить дешевый газ и потреблять его, чем доставать из подземных хранилищ и продавать дешевле, чем он был приобретен в прошлом году», — сказал Юшков.

Также собеседник НСН пояснил, какие страны потребляют больше всего российского газа.

«Больше всего газа достается Австрии, которая может его перепродавать, в частности, Германии, Италии, Франции, Швейцарии. Австрия в январе 2024 года даже стала нетто-экспортером — по всей видимости, она реэкспортирует российский газ, некоторые компании даже получила полный объем газов по обязательствам. Далее идут Словакия и Чехия», — подытожил эксперт.

Ранее Юшков заявил, что активы «Газпрома» в Северном море бесполезны для российской корпорации — газ оттуда в Россию не поступал, применяемые там технологии «Газпрому» недоступны, да и персонал там трудится не российский: «Газпром» всячески пытается от них избавиться.

