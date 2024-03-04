«Всего $270»: Рекордные поставки газа через Украину объяснили низкими ценами
Февральские 42,2 млн кубометров в сутки — максимальный объем, который можно перекачивать через Украину, причиной тому послужили ряд факторов, сказал НСН Игорь Юшков.
Рекордные суточные поставки газа через территорию Украины объясняются относительно холодной зимой, ростом спроса на российский газ, снижением цен на голубое топливо и нежеланием продавать газ из подземных европейских хранилищ. Об этом в интервью НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» сообщило, что среднесуточный объем прокачки российского газа в Европу через территорию Украины в феврале 2024 года достиг 42,2 млн кубометров — максимума с ноября 2022 года. Отмечается, что в сравнении с февралем 2023 года среднесуточный объем транзита через украинскую газотранспортную систему увеличился на 21,3%. Юшков подтвердил, что в феврале был достигнут практически максимум.
«Когда Украина перекрыла южный маршрут через Сохрановку и предлагала перекинуть все объемы, которые шли по южному маршруту, на северный маршрут через газоизмерительную станцию “Суджа”, “Газпром” сразу заявил, что у него на границе есть техническая возможность подавать те самые 42,2-42,4 млн кубометров в сутки. Поэтому февральский показатель — это и есть максимум, больше мы качать не можем. По данным “Газпрома”, он в свое время оптимизировал мощность газотранспортной системы на подходе к границе Украины. Мы фактически вышли на максимум», - заявил он.
Аналитик энергорынка также объяснил, с чем это связано.
«Связано это, во-первых, с более холодной зимой, чем в 2023 году (хотя она все равно теплая, если сравнивать со средними температурами за последние 5-10 лет). Во-вторых, увеличился спрос на российский трубопроводный газ. За сжиженный природный газ (СПГ) стала конкурировать Азия, часть ушла на азиатские рынки. В-третьих, на это влияет снижение цен. В феврале цена за тысячу кубометров газа составляла примерно $270. Низкие цены как раз могут позволить европейцам отталкиваться от минимума потребления и наращивать его. Им нужен и российский газ, и СПГ. В-четвертых, газ в подземные хранилища был закачен по более высоким ценам. Покупался он за $350-400 долларов за тысячу кубометров, а сейчас цены $250-270 долларов за тысячу кубометров. Зачастую компаниям проще купить дешевый газ и потреблять его, чем доставать из подземных хранилищ и продавать дешевле, чем он был приобретен в прошлом году», — сказал Юшков.
Также собеседник НСН пояснил, какие страны потребляют больше всего российского газа.
«Больше всего газа достается Австрии, которая может его перепродавать, в частности, Германии, Италии, Франции, Швейцарии. Австрия в январе 2024 года даже стала нетто-экспортером — по всей видимости, она реэкспортирует российский газ, некоторые компании даже получила полный объем газов по обязательствам. Далее идут Словакия и Чехия», — подытожил эксперт.
Ранее Юшков заявил, что активы «Газпрома» в Северном море бесполезны для российской корпорации — газ оттуда в Россию не поступал, применяемые там технологии «Газпрому» недоступны, да и персонал там трудится не российский: «Газпром» всячески пытается от них избавиться.
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