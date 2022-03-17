В Киеве на постоянной основе заработал офис Красного Креста

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил, что в Киеве на постоянной основе начал работать офис Международного комитета Красного Креста (МККК).

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По итогам встречи с президентом МККК Петером Маурером он отметил, что была достигнута договорённость открытии офисов организации ещё в нескольких городах Украины.

Шмыгаль добавил, что МККК намерен «активизировать усилия по организации гуманитарных коридоров», а также будет содействовать «эвакуации мирного населения из украинских городов».

Ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что для помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик в России был запущен общероссийский сбор средств на базе Красного Креста.

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ТЕГИ:ЭвакуацияГуманитарная ПомощьУкраинаКрасный Крест
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