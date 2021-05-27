Красный Крест запросил у России поставки «Спутника V»

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца запросила у РФ информацию о поставках вакцины "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Дипломат рассказала, что правительство России получило официальное обращение от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Российский препарат для вакцинации от коронавируса "Спутник V" применяется в 66 странах, совокупное население которых составляет более 3,2 миллиарда человек. Доказанная эффективность вакцины составила 97,6%, такой результат дал анализ данных 3,8 миллиона вакцинированных граждан РФ.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в точках общепита зоны для вакцинированных от COVID-19. Эксперты в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поделились своим мнением по поводу данной инициативы.