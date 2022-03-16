Россияне собрали почти 40 млн рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР

По её словам, за несколько недель в рамках общероссийского сбора было собрано больше 1000 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

«Помимо этого запущен общероссийский сбор средств на базе Красного Креста... собрали 38 млн рублей частных пожертвований от людей, которые решили таким образом помочь», - добавила Разуваева.

Ранее власти Санкт-Петербурга рассказали, что в Белгородскую область было направлено 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщают «Невские новости».

