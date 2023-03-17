В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В столице Украины вечером 17 марта объявили об угрозе атаки с воздуха, передают СМИ.
Сирены звучат в столице, в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.
Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой республики. Информации о взрывах не поступало.
В среду, 15 марта, на Украине трижды объявляли воздушную тревогу.
Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Харькове. В областной военной администрации призвали горожан проследовать в укрытия, передает НСН.
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