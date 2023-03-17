В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в столице, в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой республики. Информации о взрывах не поступало.

В среду, 15 марта, на Украине трижды объявляли воздушную тревогу.

Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Харькове. В областной военной администрации призвали горожан проследовать в укрытия, передает НСН.

