СМИ: взрывы прогремели в Сумской области Украины

Точное место инцидента не сообщается, однако в СМИ отметили, что ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе промзоны неподалёку от Запорожской АЭС прозвучало не менее семи взрывов, сообщает RT.

