СМИ: взрывы прогремели в Сумской области Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области на севере страны. Соответствующая информация была опубликована агентством УНН, а также изданием «Страна.ua».

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Точное место инцидента не сообщается, однако в СМИ отметили, что ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе промзоны неподалёку от Запорожской АЭС прозвучало не менее семи взрывов, сообщает RT.

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