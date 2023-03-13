СМИ: взрывы прогремели в Сумской области Украины
13 марта 202315:20
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области на севере страны. Соответствующая информация была опубликована агентством УНН, а также изданием «Страна.ua».
Точное место инцидента не сообщается, однако в СМИ отметили, что ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе промзоны неподалёку от Запорожской АЭС прозвучало не менее семи взрывов, сообщает RT.
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13 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru