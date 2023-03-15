СМИ: В Харькове прогремели взрывы

В Харькове слышны взрывы. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Отмечается, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области проследовать в укрытия и оставаться там. Других подробностей не приводится.

Ранее, 15 марта, воздушная тревога в очередной раз была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первым сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской и Черниговской областях, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВзрывы
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