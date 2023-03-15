СМИ: В Харькове прогремели взрывы

Отмечается, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области проследовать в укрытия и оставаться там. Других подробностей не приводится.

Ранее, 15 марта, воздушная тревога в очередной раз была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первым сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской и Черниговской областях, передает НСН.

