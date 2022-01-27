В Карабахе нашли останки более 1700 человек

Останки более 1700 человек нашли представители Международного комитета Красного Креста в районе нагорнокарабахского конфликта, сообщили в четверг в МККК. Сейчас начался процесс их идентификации для последующей передачи родственникам. При этом, как отмечается, около 300 местных жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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В организации подчеркнули, что значительную помощь добровольцам и волонтерам Красного Креста оказывают российские миротворцы. Без россиян невозможно было бы провести такую опасную работу в местности, где полно неразорвавшихся боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы МККК.

После вновь вспыхнувших междоусобных столкновений в Карабахе 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил в пресс-центре НСН, что Россия сыграла ключевую роль в установлении мира в регионе.

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ФОТО: Telegram-канал WarGonzo
ТЕГИ:ПогибшиеРоссияНагорный КарабахАрменияАзербайджан
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