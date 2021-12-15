Главы Азербайджана, Армении и Евросовета провели переговоры в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели трехсторонние переговоры, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство «Азертадж».

Пашинян заявил о готовности Армении начать демаркацию границ с Азербайджаном

Переговоры состоялись в Брюсселе, пишет «Свободная пресса». Отмечается, что на встрече «на повестку дня был вынесен вопрос разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана». Евросоюз выразил готовность оказать Азербайджану техническую помощь в этом направлении. Кроме того, стороны договорились создать временную рабочую группу по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Также в ходе переговоров Алиев, Пашинян и Мишель обсудили открытие коммуникационных и транспортных линий в регионе. Армянская сторона подтвердила обязательство по прокладке железнодорожной линии и намерена приступить к ней в скором времени. Стороны также договорились об обеспечении вопросов таможенного и пограничного контроля на границе на основе принципа взаимности.

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ФОТО: РИА Новости / Ваган Степанян
ТЕГИ:ПереговорыНагорный КарабахАрменияАзербайджан
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