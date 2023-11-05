СМИ: более 50 человек погибли при ударе по лагерю беженцев в Газе
5 ноября 202305:06
Как минимум 51 человек погиб после удара Израиля по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа, сообщает «Лента.ру».
ВВС Израиля вечером 4 ноября атаковали один из жилых домов в лагере беженцев. Большинство жертв — женщины и дети. Также известно о десятках пострадавших, которые находятся под завалами.
Ранее стало известно, что 21 человек пострадал при ударе Израиля по отделению скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: более 50 человек погибли при ударе по лагерю беженцев в Газе
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru