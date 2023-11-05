СМИ: более 50 человек погибли при ударе по лагерю беженцев в Газе

ВВС Израиля вечером 4 ноября атаковали один из жилых домов в лагере беженцев. Большинство жертв — женщины и дети. Также известно о десятках пострадавших, которые находятся под завалами.

Ранее стало известно, что 21 человек пострадал при ударе Израиля по отделению скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

