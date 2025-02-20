В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых до сих пор удерживает ХАМАС

Палестинское радикальное движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа 69 израильских заложников, в том числе тела погибших в плену. Об этом заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Там подчеркнули, что Израиль несет моральную и этическую ответственность за то, чтобы вернуть на родину всех.

Сегодня ХАМАС вернул израильской стороне тела четырех погибших в плену заложников. В их числе двое детей и их мать, а также пожилой мужчина. Как заявили в канцелярии, это «день скорби и боли для всего Государства Израиль».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЗаложникиХамасИзраиль

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