В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых до сих пор удерживает ХАМАС
20 февраля 202517:30
Палестинское радикальное движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа 69 израильских заложников, в том числе тела погибших в плену. Об этом заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Там подчеркнули, что Израиль несет моральную и этическую ответственность за то, чтобы вернуть на родину всех.
Сегодня ХАМАС вернул израильской стороне тела четырех погибших в плену заложников. В их числе двое детей и их мать, а также пожилой мужчина. Как заявили в канцелярии, это «день скорби и боли для всего Государства Израиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru