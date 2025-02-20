В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых до сих пор удерживает ХАМАС

Там подчеркнули, что Израиль несет моральную и этическую ответственность за то, чтобы вернуть на родину всех.

Сегодня ХАМАС вернул израильской стороне тела четырех погибших в плену заложников. В их числе двое детей и их мать, а также пожилой мужчина. Как заявили в канцелярии, это «день скорби и боли для всего Государства Израиль».

