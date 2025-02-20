ХАМАС передал Красному Кресту тела погибших в плену женщины и ее детей

Радикальная палестинская группировка ХАМАС и «Исламский джихад» передали Красному Кресту тела 33-летней Шири Бибас и ее сыновей (двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля), а также 83-летнего Одеда Лифшица, похищенного из кибуца Нир-Оз. Как утверждают боевики, все четверо заложников погибли в результате израильских авиаударов в секторе Газа, передает Associated Press.

Кфиру Бибасу было девять месяцев, когда палестинские боевики вторглись в дом его семьи 7 октября 2023 года, а его брату Ариэлю — четыре года. Их отец Ярден Бибас также был взят в плен и содержался отдельно от своей семьи. Мужчину освободили в феврале.

Песков поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина Труфанова

Власти Израиля заявили, что ЦАХАЛ не причастен к гибели заложников и что эксперты установят причину их смерти.

На сегодня ХАМАС освободил 19 живых израильских заложников. В субботу, 22 февраля, отпустят есть шестеро удерживаемых.

На днях ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников при достижении соглашения для постоянного прекращения огня и вывода войск из сектора Газа.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильЗаложникиХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры