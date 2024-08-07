В Израиле призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС

Необходимо как можно скорее устранить нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара, сообщил в социальной сети X глава МИД Израиля Исраэль Кац.

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По его словам, назначение Яхья ас-Синвар – «еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли».

Ранее Синвар был лидером движения в секторе Газа, он также является одним из основателей военного крыла ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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