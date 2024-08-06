ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании

Яхья Синвар избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании, сообщило движение в своем Telegram-канале.

СМИ: Иран готовит Израилю жесткий ответ на смерть лидера ХАМАС Хании

ХАМАС сообщило, что новым главой политбюро избран Яхья Синвар. Ранее Синвар был лидером движения в секторе Газа, он также является одним из основателей военного крыла ХАМАС.

Хания был убит в ночь на среду, в результате удара ракетой по его резиденции в Тегеране. Источники телеканала «Аль-Хадас» уточнили, что Хания был убит буквально в постели. В ХАМАС возложили ответственность за его смерть на Израиль и США.

Ранее Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Zuma
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