Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС аль-Зериеи

Министр экономики палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа Абед аль-Зериеи ликвидирован. Об этом заявила Армия обороны Израиля.

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«В воскресенье по указанию разведки силы ЦАХАЛ ликвидировали Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла ХАМАС», — указали в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным Тель-Авива, аль-Зариеи якобы курировал попытки палестинского движения присвоить гуманитарную помощь, поступающую в анклав.

Ранее израильские военные заявили о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммада ад-Дейфа. Однако позже палестинское движение опровергло эти данные.

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