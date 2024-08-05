Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС аль-Зериеи
Министр экономики палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа Абед аль-Зериеи ликвидирован. Об этом заявила Армия обороны Израиля.
«В воскресенье по указанию разведки силы ЦАХАЛ ликвидировали Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла ХАМАС», — указали в пресс-службе ЦАХАЛ.
По данным Тель-Авива, аль-Зариеи якобы курировал попытки палестинского движения присвоить гуманитарную помощь, поступающую в анклав.
Ранее израильские военные заявили о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммада ад-Дейфа. Однако позже палестинское движение опровергло эти данные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru