В Израиле погиб ученый из Екатеринбурга

81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга погибли в городе Офаким в Израиле, сообщает «Лента.ру».

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Это произошло после атаки боевиков ХАМАС. В момент обстрела супруги находились у себя дома.

Гредескул родом из Екатеринбурга. В 1991 году физик перебрался в Израиль, где работал в университете имени Бен-Гуриона.

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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