В Израиле погиб ученый из Екатеринбурга
11 октября 202303:27
81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга погибли в городе Офаким в Израиле, сообщает «Лента.ру».
Это произошло после атаки боевиков ХАМАС. В момент обстрела супруги находились у себя дома.
Гредескул родом из Екатеринбурга. В 1991 году физик перебрался в Израиль, где работал в университете имени Бен-Гуриона.
Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru