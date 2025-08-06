Названа ставка, при которой ипотека не дороже аренды жилья

Ипотека начинает быть финансово обоснованной, если ставка по кредиту не превышает 13-14% годовых. Об этом заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин.

По его словам, в этом диапазоне ежемесячный платеж становится сопоставим с арендной платой и не превышает допустимую долговую нагрузку для семьи со средним доходом.

Россиянам объяснили, как будет работать дифференцированная ставка по семейной ипотеке

Эксперт уточнил, что в отдельных регионах и при длительном сроке кредита допустимой может считаться и ставка на уровне до 15%.

Однако при превышении этой планки ипотека превращается в «псевдодоступную» — ее можно получить формально, но обслуживание займа становится экономически рискованным и нецелесообразным, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АрендаИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры