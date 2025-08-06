Названа ставка, при которой ипотека не дороже аренды жилья

Ипотека начинает быть финансово обоснованной, если ставка по кредиту не превышает 13-14% годовых. Об этом заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин.

По его словам, в этом диапазоне ежемесячный платеж становится сопоставим с арендной платой и не превышает допустимую долговую нагрузку для семьи со средним доходом.