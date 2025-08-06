Мединский заявил, что Киев отказывается забирать тысячу пленных солдат ВСУ

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинские власти отказались принимать обратно около тысячи пленных солдат ВСУ.

По его словам, именно это стало причиной серьезных трудностей при проведении второго обмена, а третий до сих пор не состоялся.