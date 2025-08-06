Мединский заявил, что Киев отказывается забирать тысячу пленных солдат ВСУ
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинские власти отказались принимать обратно около тысячи пленных солдат ВСУ.
По его словам, именно это стало причиной серьезных трудностей при проведении второго обмена, а третий до сих пор не состоялся.
Мединский также отметил, что, в отличие от Киева, Москва не делит своих военнослужащих, попавших в плен, «на первый и второй сорт».
Россия и Украина ранее уже провели два крупных обмена пленными — каждая сторона вернула тысячи человек. Обмен проходил поэтапно и включал, в том числе, тяжелораненых, молодых солдат и передачу тел погибших, передает «Радиоточка НСН».
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