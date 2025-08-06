Пятеро военных ранены при стрельбе на базе Форт Стюарт в США

Пять американских военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента со стрелком на территории базы Форт Стюарт в штате Джорджия. Об этом сообщило командование базы.

Стрельба произошла в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн. В заявлении подчеркивается, что угрозы для гражданских лиц нет.