Пятеро военных ранены при стрельбе на базе Форт Стюарт в США
Пять американских военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента со стрелком на территории базы Форт Стюарт в штате Джорджия. Об этом сообщило командование базы.
Стрельба произошла в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн. В заявлении подчеркивается, что угрозы для гражданских лиц нет.
Военная база Форт Стюарт расположена в штате Джорджия и является крупнейшим армейским объектом восточной части США по площади. Здесь размещается 3-я пехотная дивизия армии США, известная участием в операциях в Ираке и других зарубежных миссиях.
Форт Стюарт используется как для подготовки механизированных и бронетанковых подразделений, так и для проведения масштабных учений с участием техники и авиации. База считается стратегически важной для Сухопутных войск США и регулярно участвует в международных программах военного сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».
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