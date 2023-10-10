ХАМАС: задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля
Задачей антиизраильского и антиамериканского альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля, сообщил Financial Times глава управления по связям с политическими силами и СМИ движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.
По его словам, альянс объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов. Объединение призвано противодействовать американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.
Отмечается, что союзники ХАМАС не знали о готовящейся операции.
Как сообщалось ранее, ХАМАС готов вести переговоры с Израилем о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru