Хатунцева рассказала, как выиграла Олимпиаду после декрета

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Гульназ Хатунцева в интервью «Газете.Ru» призналась, что считает олимпийскую медаль главным достижением в карьере и надеется вернуться на Игры в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Велогонщица рассказала, как спустя год после рождения дочери смогла подготовиться к Играм, несмотря на пандемию, отсутствие стартов и тренировки в одиночку.

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Хатунцева отметила, что перенос Олимпиады на 2021 год стал для нее «настоящим чудом», позволив набрать необходимую форму. По ее словам, путь к пьедесталу был нелегким: 12 тренировок в неделю, бессонные ночи и отсутствие соревновательной практики. Первый старт после декрета она провела на любительских соревнованиях в Курске, а в 2021 году вошла в состав команды «Марафон-Тула».

Сейчас 30-летняя спортсменка восстанавливается после рождения второго ребенка и готовится к чемпионату России, который пройдет в октябре. Она уже вернулась к тренировкам и намерена снова попасть в состав сборной на следующие Олимпийские игры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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