Хатунцева рассказала, как выиграла Олимпиаду после декрета

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Гульназ Хатунцева в интервью «Газете.Ru» призналась, что считает олимпийскую медаль главным достижением в карьере и надеется вернуться на Игры в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Велогонщица рассказала, как спустя год после рождения дочери смогла подготовиться к Играм, несмотря на пандемию, отсутствие стартов и тренировки в одиночку.