Нетаньяху сравнил атаки ХАМАС с Холокостом

«Я сказал президенту Байдену: в субботу на нас напали с таким варварством, какого не было со времен Холокоста», - отметил Нетаньяху.

Он напомнил, что палестинские боевики убили целые семьи и похитили более 100 израильтян, включая детей.

ХАМАС атаковал Израиль утром 7 октября. Погибли 1 008 человек, 3 418 получили ранения.

Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник объявил о начале полномасштабной операции в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

