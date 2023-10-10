Нетаньяху сравнил атаки ХАМАС с Холокостом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом США Джо Байденом во вторник сравнил действия палестинского движения ХАМАС с преступлениями нацистов в годы Второй мировой войны. Заявление главы правительства распространила его канцелярия.

Байден заявил о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток

«Я сказал президенту Байдену: в субботу на нас напали с таким варварством, какого не было со времен Холокоста», - отметил Нетаньяху.

Он напомнил, что палестинские боевики убили целые семьи и похитили более 100 израильтян, включая детей.

ХАМАС атаковал Израиль утром 7 октября. Погибли 1 008 человек, 3 418 получили ранения.

Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник объявил о начале полномасштабной операции в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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