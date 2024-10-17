В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара

Подтвердил информацию и глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Напомним, Синвара избрали на пост главы ХАМАС в августе 2024 года, после того, как при взрыве в Тегерана погиб предыдущий глава движения Исмаил Хания.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» подтвердило смерть одного из своих командиров в результате авиаудара Израиля.

