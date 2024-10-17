В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара
17 октября 202420:37
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила уничтожение в секторе Газа руководителя радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщила сообщила пресс-служба израильской армии.
Подтвердил информацию и глава МИД Израиля Исраэль Кац.
Напомним, Синвара избрали на пост главы ХАМАС в августе 2024 года, после того, как при взрыве в Тегерана погиб предыдущий глава движения Исмаил Хания.
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» подтвердило смерть одного из своих командиров в результате авиаудара Израиля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» заочно арестовали по делу о растрате
- Россельхознадзор ограничил ввоз ряда сельхозпродуктов из Казахстана
- «Газпром» сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ к зиме
- В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара
- В России завершился доклинический этап создания нового лекарства от болезни Альцгеймера
- В Амурской области сдетонировали фейерверки в фуре после аварии
- Картину Эда Рушея выставят на аукцион за $50 млн
- Лукашенко: Белорусы должны участвовать в урегулировании украинского конфликта
- Минобороны: Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
- Хинштейн: Экс-министра финансов Самарской области задержали по делу о коррупции
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru