ХАМАС заявило о смерти одного из лидеров движения в Ливане
Один из лидеров палестинского движения ХАМАС в Ливане Шариф Абу аль-Амин погиб в результате удара Израиля. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
«ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру Движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом», — отметили в ХАМАС.
Движение уточнило, что Абу аль-Амин погиб «сегодня на рассвете» после террористической операции на юге Ливана. Политический деятель скончался в результате удара по его дому в лагере для беженцев Эль-Басс. Также погибли находившиеся в здании жена, сын и дочь Абу аль-Амина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru