ХАМАС заявило о смерти одного из лидеров движения в Ливане

«ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру Движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом», — отметили в ХАМАС.

Движение уточнило, что Абу аль-Амин погиб «сегодня на рассвете» после террористической операции на юге Ливана. Политический деятель скончался в результате удара по его дому в лагере для беженцев Эль-Басс. Также погибли находившиеся в здании жена, сын и дочь Абу аль-Амина.

