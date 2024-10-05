ХАМАС подтвердило гибель одного из командиров военного крыла
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» подтвердили смерть одного из своих командиров в результате авиаудара Израиля. Об этом говорится в заявлении организации.
«Бригады "Аль-Кассам" оплакивают… командира Захи Ясера Ауфи, погибшего в провинции Тулькарм», — отмечается в сообщении.
В четверг минздрав Палестины заявил об атаке Израиля по лагерю для беженцев Тулькарм на Западном берегу, при ударе погибли 18 человек. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила, что в лагере ликвидировали местного командира ХАМАС.
Ранее Израиль заявил о ликвидации в секторе Газа главы правительства палестинского движения Раухи Муштаха и еще двух высокопоставленных представителей ХАМАС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru