ХАМАС подтвердило гибель одного из командиров военного крыла

«Бригады "Аль-Кассам" оплакивают… командира Захи Ясера Ауфи, погибшего в провинции Тулькарм», — отмечается в сообщении.

В четверг минздрав Палестины заявил об атаке Израиля по лагерю для беженцев Тулькарм на Западном берегу, при ударе погибли 18 человек. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила, что в лагере ликвидировали местного командира ХАМАС.

Ранее Израиль заявил о ликвидации в секторе Газа главы правительства палестинского движения Раухи Муштаха и еще двух высокопоставленных представителей ХАМАС.

