СМИ: Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим

Также издание сообщает о трёх протестующих, которые были задержаны, предположительно, за нападение на сотрудников полиции.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к протестующим в Иерусалиме, призвав их вести себя ответственно и воздержаться от насилия.

По словам руководителя Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирины Звягельской, беспорядки в Израиле вспыхнули из-за того, что жители страны восприняли судебную реформу как удар по собственным социальным гарантиям, пишут «Известия».