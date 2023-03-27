СМИ: Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим
Участники акции протеста против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим. Об этом пишет газета Times of Israel.
Также издание сообщает о трёх протестующих, которые были задержаны, предположительно, за нападение на сотрудников полиции.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к протестующим в Иерусалиме, призвав их вести себя ответственно и воздержаться от насилия.
По словам руководителя Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирины Звягельской, беспорядки в Израиле вспыхнули из-за того, что жители страны восприняли судебную реформу как удар по собственным социальным гарантиям, пишут «Известия».
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