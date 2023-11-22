В Израиле опубликовали список из 300 подлежащих освобождению палестинцев
Министерство юстиции Израиля обнародовало список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения о возвращении заложников из сектора Газа. Документ опубликован на сайте ведомства.
В список внесли данные по 300 палестинским заключенным. При этом Израиль изначально согласился освободить до 150 человек в обмен на 50 заложников, удерживаемых в Газе.
Как пишет Times of Israel, в список внесены 287 молодых людей в возрасте 18 лет и младше, которых осудили за беспорядки и бросание камней на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Также израильский минюст предложил освободить 13 взрослых женщин, большинство из них осудили за попытку нанесения ножевых ранений. Газета отмечает, что публикация списка предоставляет возможность обжаловать освобождение определенных людей в судебных инстанциях Израиля.
Ранее палестинское движение ХАМАС договорилось с Израилем об установлении четырехдневного перемирия в секторе Газа и освобождении заложников. Ожидается, что 50 израильских пленных освободят в обмен на 150 палестинских заключенных, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru