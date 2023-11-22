«Довести до конца?»: ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии
В секторе Газа военные действия прекратятся на четыре дня, 50 израильских заложников освободят взамен на 150 палестинских заключенных. Политологи прогнозируют, что ждет регион после временного перемирия.
Движение ХАМАС достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий. Об этом движение сообщило в Telegram-канале по итогам переговоров.
Сделка затрагивает освобождение заложников – ожидается, что будут освобождены 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных (речь идет о женщинах и детях). Отмечается, что переговоры были трудными и длительными, существенную помощь в заключении сделки оказали Катар и Египет.
Также ХАМАС сообщает, что в рамках договоренности сектор Газа получит гуманитарную, медицинскую и топливную помощь: грузовики доставят все необходимое во все районы на севере и юге. При этом движение подчеркивает, что оставляет все свои батальоны в боевой готовности для защиты народа, если что-то пойдет не по плану.
Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждал, что переговоры с ХАМАС активно ведутся. Выступая перед резервистами на юге страны, он отказался раскрывать подробности, выразив надежду, «что скоро будут хорошие новости».
Так, Израиль и палестинское движение ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, сообщил Sky News старший советник израильского премьера Марк Регев.
«Надеюсь, что люди начнут возвращаться домой немедленно», — отметил Регев.
До этого руководитель политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания сообщил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем.
При этом израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН предупредил, что в глобальном смысле Израиль не может пойти на «очередное» перемирие с представителями движения ХАМАС, зачистка сектора Газа продолжится до середины следующего года.
«Никакое перемирие не отвечает интересам Израиля, ни тактическим, ни стратегическим. Группировка ХАМАС показала себя как неработоспособное правительство в секторе Газа, она должна быть уничтожена. Это правительство должно быть свергнуто и заменено на другой вид администрации для управления. Зачистка сектора Газа продлится как минимум до середины следующего года, сейчас уже взята под контроль полностью вся северная часть, берется под контроль центр сектора», - объяснил он.
Политолог добавил, что именно население Израиля требует довести операцию до конца, так как перемирия приводят к тому, что ХАМАС нападает на страну.
«Если такое соглашение о прекращении огня будет достигнуто, последует кризис внутри Израиля, в обществе, так как общество требует довести операцию до конца. Это уже седьмая по счету операция в секторе Газа за последние тридцать лет, ни одну не довели до конца, именно поэтому на Израиль напали», - резюмировал собеседник НСН.
Он также озвучил четыре возможных сценария для сектора Газа после завершения военной операции Израиля.
«Есть четыре сценария после военной операции в секторе Газа. Первый: свергнуть ХАМАС и привести администрацию палестинской автономии во главе Абу Мазеном. Второй: Израиль будет контролировать сектор Газа, что не в интересах Израиля, так как ресурсы экономические и человеческие это не позволяют сделать. Третий вариант заключается в передаче сектора Газа под покровительство гуманитарных организаций, включая ООН», - рассказал он.
Представил политолог и наиболее радикальный вариант развития событий с аннексией территории.
«Четвертый вариант более радикальный, но самый работоспособный: аннексировать полностью сектор Газа, включить его в государство Израиль. Все палестинцы, которые пожелают остаться, получат полные права израильтян, остальные смогут выбрать любое другое арабское государство, могут быть приняты Европой, США и Канадой как беженцы. Но, скорее всего, четвертый вариант не будет реализован, так как за это международное сообщество будет критиковать Израиль. Так что остаются три предыдущих варианта. Если же ХАМАС останется у власти, это будет катастрофическим сценарием для Израиля», - заключил он.
На фоне стремления к временному перемирию сторон телеканалы Al Mayadeen и Al Arabiya вечером 20 ноября сообщили, что движение ХАМАС нанесло самый массированный ракетный удар по Тель-Авиву с начала эскалации конфликта 7 октября. По данным Al Arabiya, под огонь также попали ряд центральных городов Израиля.
А агентство WAFA и телеканал Al Jazeera сообщили, что 17 человек погибли в результате удара израильской армии по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части Газы. Согласно данным, лагерь подвергся удару с воздуха после полуночи 21 ноября. Агентство также сообщило о раненых, среди которых есть дети и женщины.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. В Израиле, по последним данным властей, погибли порядка 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, иностранных граждан и рабочих, а также солдат, пострадали более пяти тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru