«Довести до конца?»: ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии

Движение ХАМАС достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий. Об этом движение сообщило в Telegram-канале по итогам переговоров.

Сделка затрагивает освобождение заложников – ожидается, что будут освобождены 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных (речь идет о женщинах и детях). Отмечается, что переговоры были трудными и длительными, существенную помощь в заключении сделки оказали Катар и Египет.

Также ХАМАС сообщает, что в рамках договоренности сектор Газа получит гуманитарную, медицинскую и топливную помощь: грузовики доставят все необходимое во все районы на севере и юге. При этом движение подчеркивает, что оставляет все свои батальоны в боевой готовности для защиты народа, если что-то пойдет не по плану.

Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждал, что переговоры с ХАМАС активно ведутся. Выступая перед резервистами на юге страны, он отказался раскрывать подробности, выразив надежду, «что скоро будут хорошие новости».

Так, Израиль и палестинское движение ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, сообщил Sky News старший советник израильского премьера Марк Регев.