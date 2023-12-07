В Израиле назвали Гутерриша угрозой миру на планете
7 декабря 202305:20
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал в соцсети Х обращение генсека ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности международной организации с требованием обсудить гуманитарное прекращение огня в секторе Газа.
По словам дипломата, деятельность Гутерриша угрожает миру на Земле. Он отметил, что высказывания генсека равнозначны прямой поддержке ХАМАС. Коэн потребовал от сторонников мира на Земле поддержать захват Газы.
Ранее глава МИД Израиля отказался от встречи с генсеком ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru