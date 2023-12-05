СМИ: Израиль может затопить туннели в Газе морской водой

Власти Израиля рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей в Газе морской водой, в которых якобы скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Израиль заявил, что нашел 800 шахт туннелей ХАМАС в секторе Газа

Это может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве. Израильская армия еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Они способны перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

Ранее израильская армия заявила, что продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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