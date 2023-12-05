СМИ: Израиль может затопить туннели в Газе морской водой

Это может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве. Израильская армия еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Они способны перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

Ранее израильская армия заявила, что продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

