«Европа заплатит по-крупному»: Рютте поблагодарил Трампа за давление на НАТО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил ему личное послание, в котором поблагодарил за усилия по увеличению оборонных расходов стран альянса. По словам Трампа, письмо было опубликовано им в социальной сети Truth Social.

В сообщении, как утверждает американский лидер, Рютте заявил, что европейские страны согласились довести совокупные оборонные расходы до 5% ВВП, и назвал это «поворотным моментом» для США, Европы и всего мира.