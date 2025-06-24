«Европа заплатит по-крупному»: Рютте поблагодарил Трампа за давление на НАТО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил ему личное послание, в котором поблагодарил за усилия по увеличению оборонных расходов стран альянса. По словам Трампа, письмо было опубликовано им в социальной сети Truth Social.

В сообщении, как утверждает американский лидер, Рютте заявил, что европейские страны согласились довести совокупные оборонные расходы до 5% ВВП, и назвал это «поворотным моментом» для США, Европы и всего мира.

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Он также отметил, что Европа «заплатит по-крупному, как и должна», подчеркнув роль Трампа в достижении договоренностей, которые, по его мнению, не удавалось реализовать предыдущим американским администрациям.

Перед началом саммита НАТО в Гааге, проходящего 24-25 июня, Рютте предложил странам-членам увеличить базовые военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% направлять на инфраструктуру, оборонную промышленность и другие сферы, связанные с безопасностью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОМарк РюттеДональд Трамп

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