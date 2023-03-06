В Израиле главного героя сказки «Маленький принц» превратили в девочку

Книга получила название «Маленькая принцесса», а главного героя сделали девочкой ради гендерного равенства.



Согласно анализу книжной сети, большинство героев произведений для детей, а именно 69%, мужского пола. В «Стеймацки» решили запустить такой проект в целях продвижения гендерного равенства в детской литературе на иврите. Произведение станет первой книгой для детей, представленной в новом прочтении с учетом борьбы за гендерное равенство.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН скептически отнесся к идее «пересказывать» книги, издание которых недоступно в России.

