В Израиле главного героя сказки «Маленький принц» превратили в девочку
В крупной израильской сети книжных магазинов «Стеймацки» появилась новая версия перевода на иврит аллегорической повести-сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», сообщает ТАСС.
Книга получила название «Маленькая принцесса», а главного героя сделали девочкой ради гендерного равенства.
Согласно анализу книжной сети, большинство героев произведений для детей, а именно 69%, мужского пола. В «Стеймацки» решили запустить такой проект в целях продвижения гендерного равенства в детской литературе на иврите. Произведение станет первой книгой для детей, представленной в новом прочтении с учетом борьбы за гендерное равенство.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН скептически отнесся к идее «пересказывать» книги, издание которых недоступно в России.
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