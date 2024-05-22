Первый канал подтвердил планы снять сериал о Жириновском
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Первый канал займется производством сериала об основателе партии Владимире Жириновском. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль», — поделился политик.
Как сообщает ТАСС, в пресс-службе телеканала подтвердили, что вещатель займется созданием сериала. Подробностей о новом проекте не приводится.
Ранее стало известно, что режиссер Александр Баранов снимет фильм о Владимире Жириновском. Рабочее название байопика — «Жириновский. Взлет», пишет Ura.ru.
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