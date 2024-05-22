Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты

Совет Федерации досрочно освободил Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны

Сенаторы приняли решение на основании заявления Савельева.

Ранее президент Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента соответствующее представление. Российский лидер назначил Савельева замминистра обороны — главой аппарата министерства, напоминает Ura.ru.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:МинобороныСчетная ПалатаСовет Федерации РФ

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