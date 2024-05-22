Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты
22 мая 202410:52
Совет Федерации досрочно освободил Олега Савельева от должности аудитора Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенаторы приняли решение на основании заявления Савельева.
Ранее президент Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента соответствующее представление. Российский лидер назначил Савельева замминистра обороны — главой аппарата министерства, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты
- В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ
- Грамматиков снимет зимний фильм-сказку в Красноярском крае
- Услуга Wi-Fi на борту самолетов в РФ станет повсеместной в 2028 году
- Ирландия и Испания объявили о признании палестинского государства
- Беспилотник атаковал электричку под Белгородом
- Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей
- Глава МИД Израиля поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии
- Мурашко: Препарат для лечения болезни Бехтерева выйдет в оборот через три месяца
- Шахматист Карякин призвал РКН заблокировать в России песни украинских исполнителей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru