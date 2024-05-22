Проект о штрафе за выгул опасных собак без поводка и намордника внесли в ГД

Проект закона о штрафе до 3 тысяч рублей за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка в общественных местах внесён в Государственную думу. Авторами инициативы выступили представители фракции ЛДПР.

Кабинет министров в своём отзыве отметил, что данная законодательная новелла избыточна, следует из документа, размещенного в думской базе данных. Авторы проекта предлагают за нарушение выносить предупреждение или выписывать административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

В России предложили ввести дорожный знак «Выгул животных»

Правительство в своем отзыве напомнило, что ранее в российском Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья. Она устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу. Положения статьи затрагивают и случаи выгула собак без поводка и намордника.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутаты Самарской думы в двух чтениях приняли законопроект, который разрешает эвтаназию бродячих собак в случае немотивированной агрессии и причинении вреда человеку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафыЗаконопроектСобаки

Горячие новости

Все новости

партнеры