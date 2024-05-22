Проект о штрафе за выгул опасных собак без поводка и намордника внесли в ГД

Проект закона о штрафе до 3 тысяч рублей за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка в общественных местах внесён в Государственную думу. Авторами инициативы выступили представители фракции ЛДПР.

Кабинет министров в своём отзыве отметил, что данная законодательная новелла избыточна, следует из документа, размещенного в думской базе данных. Авторы проекта предлагают за нарушение выносить предупреждение или выписывать административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.