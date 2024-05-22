Проект о штрафе за выгул опасных собак без поводка и намордника внесли в ГД
Проект закона о штрафе до 3 тысяч рублей за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка в общественных местах внесён в Государственную думу. Авторами инициативы выступили представители фракции ЛДПР.
Кабинет министров в своём отзыве отметил, что данная законодательная новелла избыточна, следует из документа, размещенного в думской базе данных. Авторы проекта предлагают за нарушение выносить предупреждение или выписывать административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
Правительство в своем отзыве напомнило, что ранее в российском Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья. Она устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу. Положения статьи затрагивают и случаи выгула собак без поводка и намордника.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутаты Самарской думы в двух чтениях приняли законопроект, который разрешает эвтаназию бродячих собак в случае немотивированной агрессии и причинении вреда человеку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru