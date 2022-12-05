Сервис «Литрес» снимет с продажи книги с пропагандой ЛГБТ

Вместе тем, там посетовали, что до сих пор нет четких критериев, определяющих, какие книги попадают под действие закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии, предполагающий штрафы до 10 млн рублей.

