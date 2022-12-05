Сервис «Литрес» снимет с продажи книги с пропагандой ЛГБТ

Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» попросил издателей и авторов проверить произведения на наличие в них ЛГБТ-пропаганды.

«Они получили от нас письма с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ. Все книги, по которым правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи единовременно», - сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Вместе тем, там посетовали, что до сих пор нет четких критериев, определяющих, какие книги попадают под действие закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии, предполагающий штрафы до 10 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗаконЛГБТКниги
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