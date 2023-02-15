Лукьяненко выступил против «вольного пересказа» зарубежных книг
Автор «Ночного дозора» рассказал в эфире НСН, как сокращали «Властелина колец», и назвал «фуфлом» жизнеописание принца Гарри.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН скептически отнесся к идее «пересказывать» книги, издание которых недоступно в России.
По данным «Коммерсанта», ряд российских книгоиздателей планирует обойти запрет на выпуск западных бестселлеров с помощью саммари, «пересказа без прямого цитирования». В частности, в такой форме хотят выпустить мемуары принца Гарри.
«Я бы отнесся к вольному пересказу моей книги без особого восторга, как, наверное, и любой автор. В свое время Советский Союз очень ограниченно применял конвенцию об авторском праве, и многие зарубежные авторы до сих пор это помнят и обижаются. Художественные тексты вообще невозможно подвергнуть такому пересказу, потому что при этом будем во многом теряться их суть. Это биографию можно пересказать своими словами заново и будет фактически то же самое, а чтобы пересказать художественный текст, - это должен быть автор-переводчик, сравнимый с автором книги по таланту», - сказал Лукьяненко.
Он напомнил, как «правили» книги в советские времена.
«Тогда был не пересказ, а полный перевод, просто за него ничего не выплачивали. Переводилось достаточно много книг. В частности, в СССР в свое время выходила первая часть трилогии Толкина "Властелин колец", правда, в сильном сокращении, в более детском варианте. Мало того, что эти книги издавались без разрешения, их могли подвергать пересказу, переделке, адаптации. Я не считаю, что это хорошо», - подчеркнул автор «Ночного дозора».
По его мнению, вместо «вольного пересказа» можно было бы ввести принудительное лицензирование.
«В ситуациях, когда действительно какие-то книги или фильмы надо купить с целью выживания, нужно, скорее, вводить инструмент принудительной лицензии. Учитывая, что мы живем в режиме выживания всей страны, возможно, стоило бы проводить принудительное лицензирование с оплатой по разумным схемам на рублевые банковские счета. В этом случае, когда правообладатели захотят, они эти деньги получат. Это было бы более достойным и юридически правильным ответом», - считает писатель.
Вместе с тем, Лукьяненко назвал «фуфлом» мемуары принца Гарри.
«В первую очередь надо думать не о жизнеописании принца Гарри и прочем фуфле, а о тех книгах, которые реально необходимы: учебных пособиях, энциклопедиях, справочниках, технических книгах и так далее, о том, что необходимо для образования и развития людей и страны», - заключил собеседник НСН.
Как объяснил «Коммерсанту» гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев, в саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков. Планируется, что автор перевода прочитает книгу на английском языке, после чего «перескажет ее» своими словами.
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