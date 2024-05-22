Грамматиков снимет зимний фильм-сказку в Красноярском крае

Советский и российский кинорежиссер, актёр Владимир Грамматиков хочет снять детский фильм-сказку на зимнюю тему. Съёмки предполагается провести в Красноярском крае, рассказал он о своих планах ТАСС.

По словам режиссёра, это будет «мощная сказка с русской зимой, снегом, сосульками». Пока ведутся переговоры с краевой администрацией об условиях съёмочного процесса.