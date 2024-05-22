Грамматиков снимет зимний фильм-сказку в Красноярском крае
Советский и российский кинорежиссер, актёр Владимир Грамматиков хочет снять детский фильм-сказку на зимнюю тему. Съёмки предполагается провести в Красноярском крае, рассказал он о своих планах ТАСС.
По словам режиссёра, это будет «мощная сказка с русской зимой, снегом, сосульками». Пока ведутся переговоры с краевой администрацией об условиях съёмочного процесса.
Режиссер, которому 1 июня исполнится 82 года, недавно завершил съёмки фильма «Смотри на меня» по сценарию Андрея Кончаловского. Как признаётся Грамматиков, он рассчитывал, что это будет его последняя работа, однако внутренняя опустошённость после съёмок заставила задуматься о новом проекте.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», фильм «Смотри на меня» выйдет в общероссийский прокат 5 сентября. Широкая известность к Грамматикову как кинорежиссёру пришла после фильма «Усатый нянь» (1977). Он также много снимался в кино.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru