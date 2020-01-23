В Израиле благодарят Путина за предстоящее освобождение Наамы Иссахар
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН предположил, что задержанная с наркотиками девушка привлекла внимание пограничников из-за двойного гражданства.
Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
23 января российский президент прибыл в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста.
Встреча состоялась в резиденции премьер-министра Израиля в Иерусалиме. Путин добавил, что видит, как переживает мать девушки. «Я ей сказал и хочу повторить еще раз — все будет хорошо», — заявил он.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН прокомментировал ситуацию с задержанной девушкой. Он выразил уверенность, что ее в ближайшие дни освободят, отдельно отметив важность посещения российским президентом мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв холокоста.
«Это был пустяковый случай. Она не нарушала границу РФ, она пересаживалась из самолета в самолет. И багаж, где возможно, были те 9,5 граммов, не попадал на территорию РФ. Возможно, на нее обратили внимание, потому что у нее израильское и американское гражданство. Может, и не из-за этого. Я думаю, что в ближайшие дни эту девушку освободят. Владимир Путин сказал матери этой девушки, что все будет в порядке. У нас болезненно относились к этому аресту, она находится в заключении с апреля. Кое-кто в Израиле говорит, что, мол, мы еще не знаем, какую цену нам придется еще за это заплатить. Тем не менее, это лишний раз говорит о тех общих интересах, которые существуют между нами, которые не всегда видны невооруженным глазом. Но самое главное событие – не только предстоящее освобождение этой девушки, а то, что мы сегодня празднуем всемирный форум геноцида еврейского народа, на котором присутствует более 50 президентов, премьер-министров, наследных принцев со всего мира, включая вашего президента Владимира Путина. В этот же день мы открываем памятник героям, защитникам и жертвам блокады Ленинграда», - напомнил он.
Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, когда она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив. Таможенники обнаружили в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушка признала, что хранила у себя наркотики, однако не согласилась с обвинением в контрабанде. Химкинский суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы. После вынесения приговора с просьбами о помиловании Иссахар выступили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
The Times of Israel сообщила, что Россия и Израиль согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием Наамы Иссахар. По данным издания, стороны сейчас прорабатывают детали освобождения девушки.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- AliExpress: Посылки из Китая безопасны для россиян
- Елизавета II подписала билль о Brexit
- Кремль ждет реакции на идею Путина о встрече лидеров «пятерки» СБ ООН
- Путин обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом
- Осужденная в РФ израильтянка отказалась просить помилования у Путина