В Израиле благодарят Путина за предстоящее освобождение Наамы Иссахар

«Это был пустяковый случай. Она не нарушала границу РФ, она пересаживалась из самолета в самолет. И багаж, где возможно, были те 9,5 граммов, не попадал на территорию РФ. Возможно, на нее обратили внимание, потому что у нее израильское и американское гражданство. Может, и не из-за этого. Я думаю, что в ближайшие дни эту девушку освободят. Владимир Путин сказал матери этой девушки, что все будет в порядке. У нас болезненно относились к этому аресту, она находится в заключении с апреля. Кое-кто в Израиле говорит, что, мол, мы еще не знаем, какую цену нам придется еще за это заплатить. Тем не менее, это лишний раз говорит о тех общих интересах, которые существуют между нами, которые не всегда видны невооруженным глазом. Но самое главное событие – не только предстоящее освобождение этой девушки, а то, что мы сегодня празднуем всемирный форум геноцида еврейского народа, на котором присутствует более 50 президентов, премьер-министров, наследных принцев со всего мира, включая вашего президента Владимира Путина. В этот же день мы открываем памятник героям, защитникам и жертвам блокады Ленинграда», - напомнил он.