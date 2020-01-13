Нетаньяху направил письмо поддержки арестованной в РФ гражданке Израиля
13 января 202021:59
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо поддержки арестованной в РФ израильской гражданке Нааме Иссасхар. Об этом сообщает Интерфакс.
В частности, Нетаньяху отметил, что Израиль продолжает бороться за ее освобождение и надеется, что это скоро случится. По данные офиса премьер-министра, Иссасхар уже должна была получить письмо.
Напомним, 26-летняя Иссахара была приговорена к 7,5 годам тюрьмы после ареста в аэропорту Москвы в апреле текущего года. Ее обвинили в контрабанде наркотиков в Россию.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Independent: Россия заинтересована в Ливии с целью давления на Европу и Турцию
- Букингемский дворец прокомментировал решение принца Гарри выйти из королевской семьи
- Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов
- Лавров увидел прогресс в межливийских переговорах в Москве
- Затулин: СБУ готовила теракт на Крымском мосту для Путина