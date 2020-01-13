Нетаньяху направил письмо поддержки арестованной в РФ гражданке Израиля

13 января 202021:59

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо поддержки арестованной в РФ израильской гражданке Нааме Иссасхар. Об этом сообщает Интерфакс.

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В частности, Нетаньяху отметил, что Израиль продолжает бороться за ее освобождение и надеется, что это скоро случится. По данные офиса премьер-министра, Иссасхар уже должна была получить письмо.

Напомним, 26-летняя Иссахара была приговорена к 7,5 годам тюрьмы после ареста в аэропорту Москвы в апреле текущего года. Ее обвинили в контрабанде наркотиков в Россию.

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