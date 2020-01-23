Путин в Израиле вспомнил о погибшем в Ленинграде брате

23 января 202016:48

Президент России Владимир Путин, открывая памятник в память о жертвах блокады Ленинграда, напомнил, что в окруженном городе погиб его родной брат.

Президент рассказал, что в 1942 году его отец принимал участие в боевых действиях и оборонял Ленинград, а его мама находилась в самом городе с сыном. Ребенок не пережил блокады и скончался.

Путин рассказал о потрясшем его факте о блокаде Ленинграда

В декабре прошлого года Путин рассказал, что поисковикам нашлось найти точное место захоронения его брата – он был упокоен на Пискаревском кладбище с тысячи других жертв.

Путин был третьим сыном в семье. Однако старшие братья умерли до его рождения. Старший, Альберт, скончался еще до начала Великой Отечественной войны. Виктор умер в 1942 году в двухлетнем возрасте от дифтерии в Ленинграде.

В Израиле проходят памятные мероприятия о Холокосте, в том числе Пятый всемирный форуме памяти Холокоста «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Он приурочен к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. В Израиль прибыли лидеры множества стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.

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ФОТО: kremlin.ru
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