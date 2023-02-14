В Италии заявили, что поддержат создание спецтрибунала по Украине

Власти Италии поддержат создание спецтрибунала по Украине, сообщает RT со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Антонио Таяни.

Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала

«Если будет трибунал ad hoc (специальный трибунал), мы не против», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Генассамблея ООН не имеет полномочий по созданию специального трибунала против России. Запад любит идею о трибунале против РФ и используют ее в качестве популистских целей.

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИталия
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