Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала

Отмечается, что совет согласовал письменные выводы «по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные на Украине», в которых призвал страны содействовать расследованию и преследованию виновных в «военных преступлениях». При этом в документе нет упоминания о предложенном ранее Еврокомиссией создании специализированного трибунала по Украине.

В документе также подчеркивается, что в ЕС указали на возможность для украинских беженцев, которые стали свидетелями или жертвами преступлений, совершенных на Украине, заявить о них и дать соответствующие показания, находясь в странах ЕС.

Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

