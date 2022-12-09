Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала

Совет Европейского союза исключил из документа по Украине упоминание специализированного трибунала. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Песков назвал нелегитимным западный «трибунал» по Украине

Отмечается, что совет согласовал письменные выводы «по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные на Украине», в которых призвал страны содействовать расследованию и преследованию виновных в «военных преступлениях». При этом в документе нет упоминания о предложенном ранее Еврокомиссией создании специализированного трибунала по Украине.

В документе также подчеркивается, что в ЕС указали на возможность для украинских беженцев, которые стали свидетелями или жертвами преступлений, совершенных на Украине, заявить о них и дать соответствующие показания, находясь в странах ЕС.

Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры