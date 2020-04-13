В Италии за сутки от коронавируса выздоровело более 1,2 тысячи человек
В Италии число жертв от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки составило 566 человек против 1 224 случаев выздоровления. Соответствующие данные приводит служба гражданской обороны страны, сообщает Интерфакс.
Также, по данным службы, за прошедшие 24 часа зафиксировано 1 363 новых случая заражения инфекцией.
Всего на данный момент в Италии подтверждено 159,5 случаев заражения COVID-2019, из которых 20,4 закончились летальным исходом.
На прошлой неделе сообщалось, что в Италии снижаются темпы роста заражений коронавирусом COVID-2019. Инфицирование коронавирусом 10 апреля было обнаружено у 1 396 человек, что назвали рекордно малым числом за текущий месяц.
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